Москва, , 12:57 — REGNUM Компании, зарегистрированные в офшорах, не должны получать меры государственной поддержки, должен быть системный подход к деофшоризации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Очевидно, когда у нас нет системного подхода, мы начинаем ссылаться в данном случае на то, что надо сохранить рабочие места, но при этом у нас уходят налоги, при этом все завязано на офшорах. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы эти компании вернулись Должен быть прозрачный, понятный системный подход, и все компании этот подход воспримут. А у нас получается вкусовщина», — заявил Володин.

По его мнению, компании, которые находятся в офшорах, не должны получать меры господдержки.

«Если названные компании получают меры господдержки — почему? Они зарегистрированы в офшорах, уходят от налогообложения. Мы налоги наших граждан и других предприятий берем и используем для того, чтобы субсидировать эти компании», — рассуждает парламентарий.

Володин предложил подготовить конкретные предложения, в том числе законодательные.

«Не могут у нас крупные компании быть в офшорах», — считает спикер Госдумы.

Глава МЭР Решетников отметил, что сейчас предусмотрена практически «в ручном режиме» господдержка компаний, зарегистрированных в офшорах, при условии, что они сохраняют рабочие места и продолжают платить зарплаты.