Барнаул, , 12:55 — REGNUM В период кризиса, который спровоцировала мировая эпидемия коронавируса, адресной финансовой поддержкой воспользовалось около 16 тыс. алтайских субъектов предпринимательства. Совокупный объем государственной финансовой поддержки оценивается в объеме 9,5 млрд. рублей. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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По данным сотрудников ведомства, самыми действенными и востребованными видами государственной поддержки стали: субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы, кредиты на возобновление деятельности с возможностью последующего списания при условии сохранения занятости, а также кредиты с нулевой процентной ставкой для предпринимателей из наиболее пострадавших сфер деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 февраля общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2084 человека, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки.

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