Москва, , 12:55 — REGNUM Регулирование цен хорошо себя зарекомендовало в сфере жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«У нас действительно в системе управления есть хороший опыт госрегулирования. Он касается установления цен на лекарства. Этот опыт за последние 10 лет существенно продвинулся, и действительно, мы сейчас, ФАС, Росздравнадзор своевременно обновляем эти цены», — заявил Решетников.

«Мы видим, что это в этом секторе по прошлому году рост цен именно в секторе жизненно важных необходимых лекарств был… чуть выше превышал инфляцию. В то время как в секторе нерегулируемом он превышал инфляцию в разы», — указал он.

В то же время такое регулирование, где государство себя зарекомендовало, касается очень ограниченного набора препаратов, отметил министр.

«Расширять это на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно. Потому что регулируя цены, мы тогда по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости, входящие цены, нормирование труда и так далее и так далее. Очевидно, что это приведёт просто к тотальному регулированию всех цен экономики С другой стороны, если мы чего-то не сделаем, то это приведёт к дефициту», — пояснил Решетников.