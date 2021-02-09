Москва, , 12:47 — REGNUM Мер регулирования цен на продукты недостаточно, чтобы контролировать уровень цен в России. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Этих мер, мы тоже понимаем, на тот момент было недостаточно, и чтобы в дальнейшем предотвратить влияние мировых цен на внутренние рынки, был создан стратегических механизм — так называемых зерновой демпфер», — заявил Решетников.

«Он включает в себя плавающую пошлину, привязанную к экспортным ценам на зерно, а также второй элемент, предусматривающий, что все средства, полученные от экспортной пошлины, будут направлены обратно в регионы с тем, чтобы регионы довели все эти деньги до производителей зерна», — указал он.

В последнюю майскую неделю будет рассчитана и опубликована ставка экспортной пошлины, по которой механизм начнёт работать с 2 июля. До этого момента будет действовать экспортная пошлина 50 евро за тонну пшеницы, а после этого — рассчитываться и устанавливаться еженедельно.

Цена российской пшеницы с октября по декабрь 2020 года выросла на 20%, а в начале января — ещё прибавила 10%. В декабре была установлена квота в 17,5 млн тонн по четырём крупнейшим зерновым культурам: с 15 февраля до 30 июня была введена пошлина 25 евро, а в начале января 2021 года она была изменена на пошлину с 1 марта 50 евро.