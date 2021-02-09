Москва, , 12:43 — REGNUM Инструмент регулирования цен на продукты в России носит экстренный характер. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

Продуктовый магазин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что подобный инструмент — это экстренный инструмент, и должен приниматься очень точечно для отдельных случаев», — заявил Решетников.

По его словам, при стабилизации цен правительство делает ставку на механизмы экономического регулирования.

«Мы поддержали переработчиков сахара льготными кредитами, по подсолнечному маслу и сое были введены экспортные пошлины, мукомолам и хлебопёкам предусмотрели субсидии из бюджета, ввели квоты на экспорт зерновых и вывозные пошлины на пшеницу. Все эти меры были приняты в конце ноября — в декабре прошлого года.

Как указал министр, продовольственная инфляция на мировых рынках в конце 2020 года и начале 2021 года ускорилась: цена российской пшеницы с октября по декабрь выросла на 20%, а в начале января — ещё прибавила 10%. В связи с этим в 2021 году были увеличены пошлины на пшеницу.