Чита, , 12:43 — REGNUM В Забайкальском крае, где так называемая мусорная реформа стартовала только в начале 2020 г., решают проблему с твердыми коммунальными отходами в Борзинском районе. Судя по сообщению пресс-службы краевого правительства, основной вопрос связан с необходимостью включении услуги вывоза золы в тариф по обращению с ТКО.

«Если это возможно, то будем этот вопрос прорабатывать, смотреть насколько это будет приемлемо для населения в части стоимости. Также остро стоит вопрос помешкового сбора в населенных пунктах. Здесь необходимо выстроить нормальное взаимодействие регионального оператора с местными властями», — пояснил вице-премьер Андрей Гурулев.

По его словам, большая доля вопросов жителей касается стоимости услуг регионального оператора.

«Если будут вопросы, то мы их проработаем с главой РСТ, возможно появится вопрос тарифа дифференциации по районам, если получится включить в тариф вывоз золы. Потому что не во всех районах отапливаются углем», — добавил заместитель председателя правительства региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены, да и сама схема вызывает вопросы, глава региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год.

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