Москва, , 12:40 — REGNUM В России на фоне пандемии коронавирусной инфекции резко выросли объёмы продаж продовольственных товаров через интернет. Так, за год этот показатель увеличился более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные исследования INFOLine, на которые ссылается Forbes.

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Так, общий объём рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 году превысил 135 млрд рублей, при этом годом ранее этот показатель составлял 43 млрд рублей. Рост — 314%.

Аналитики отмечают, что пик онлайн-продаж в большинстве регионов страны пришёлся на май 2020 года, затем из-за поэтапного снятия ограничений показатели снизились. Новый всплеск онлайн-продаж, более активный чем в мае, был отмечен в сентябре.

Лидерами по объёму продаж еды через интернет стали Москва и Санкт-Петербург (2−2,2% 2,3−2,5% в общем обороте продовольственных товаров соответственно). среди остальных городов России аналитики отмечают Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург.

По прогнозам INFOLine, оборот онлайн-продаж продовольственных товаров в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Быстрее всего обороты будут расти в таких городах, как Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

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