Москва, , 12:39 — REGNUM Если в России снова начать развивать малоформатную торговлю, то опять возникнут проблемы и с качеством продукции, и с ее ценами, и с налогами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал руководителям регионов содействовать развитию малоформатной торговли.

Как пояснил Зубец, развитие мелкооптовой и розничной торговли чревато возвращением тех явлений, который наблюдались в 1990-х годах.

«Ларьки на каждом углу, в каждом сидит продавец и продает товары с наценкой, которая раза в два выше, чем в супермаркете. Плюс массовое уклонение от налогов. Это касается и ларьков, и рынков. На рынках происходит точно такое же уклонение от уплаты налогов, как и в ларьках, — сказал Зубец. — Мы это всё проходили при Лужкове, когда при каждом метро была сеть ларьков, многие из которых не были зарегистрированы как объекты торговли. И платили местным чиновникам. При этом за счет неуплаты налогов им удавалось удерживать некоторые цены ниже, чем в супермаркетах».

В то же время Зубец призвал не забывать, что ликвидация массовой розничной торговли привела к тому, что огромное количество людей потеряло работу.

«В той же Москве это сотни тысяч людей, а по стране много миллионов. Теперь речь идет о том, чтобы вернуть мелкооптовую, розничную торговлю, дать людям работу, но при этом нанести ущерб крупным сетям. И при этом должно быть понимание, что возврат к мелкооптовой торговле будет означать снижение сбора налогов, — сказал Зубец. — Но с точки зрения социальной стабильности (у нас сейчас выборы на носу) предполагается, что появится масса новых рабочих мест, которые получит население, что даст возможность стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. В ущерб крупному бизнесу, который исправно платит налоги и позволяет дать людям качественную продукцию по приемлемым ценам».

Как следствие, считает Зубец, опять возникнут проблемы с качеством продукции, с налогами.

«Не оказалось бы лекарство хуже болезни», — предупредил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. Кроме того, документ рекомендует оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах.

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