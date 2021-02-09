Москва, , 12:36 — REGNUM Отсутствие экономических границ у России со странами ЕАЭС делает российскую экономику более чувствительной к изменениям конъюнктуры на мировых рынках. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«В целом у нас открытая экономика. Отношения экспорта к ВВП — 25%, что является крайне высоким показателем для крупных экономик. Плюс сказывается и отсутствие экономических границ в рамках Евразийского экономического союза», — заявил Решетников.

«То есть у экспортёров всегда есть возможность вывозить наши товары в Европу через Белоруссию, в Китай через Казахстан, соответственно, используя уже национальный режим наших соседей», — указал он.