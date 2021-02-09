Москва, , 12:32 — REGNUM Среди ключевых факторов резкого роста цен на продукты питания в России в конце 2020 года — динамика валютного курса. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени 2020 года, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна, поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре», — заявил Решетников.

Вторым фактором стал рост цен на мировых рынках и негативные ожидания по урожаям.

«Увеличились закупки крупнейших стран-импортёров продовольствия по зерну, по кукурузе, по сое мы видим кратное увеличение закупок с целью формирования дополнительных запасов в этих странах», — указал он.

Помимо прочего, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика в ряде стран, в том числе скупка центробанками финансовых активов.

«Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал. Он пришёл на рынок без живых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть увеличение цен, существенно возросла», — пояснил министр.