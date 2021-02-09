Москва, , 12:30 — REGNUM Российские авиакомпании не будут создавать лоукостеры в качестве дочерних предприятий. Об этом в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров», — сказал Нерадько.

При этом он выразил уверенность, что как только перевозки начнут расти, авиаперевозчики вернутся к этой идее.

Нерадько также выразил уверенность, что у потенциальных инвесторов с серьёзным капиталом «появятся интересы к формированию лоукостеров».