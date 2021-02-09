Москва, , 12:27 — REGNUM Малый бизнес в России восстановился после кризиса не до конца. Об этом 9 февраля заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

«Сегодня мы видим: средний и малый бизнес ещё не до конца восстановился в таких сферах, как общепит, культура, спорт, гостиничный бизнес. Поэтому по поручению президента, совместно с бизнес-сообществом правительство сейчас прорабатывает дополнительные адресные меры поддержки», — заявил Решетников.

При этом вместе с налоговой службой в декабре 2020 года Минэком был запущен новый механизм — единый реестр субъектов МСП-получателей поддержки, где будет собрана вся поддержка, оказываемая конкретному субъекту МСП, напомнил министр.