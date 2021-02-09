Москва, , 12:17 — REGNUM Доля просроченной задолженности у физических лиц — заемщиков банков находится на минимальном значении. В портфеле по новым сделкам выросла доля взноса по ипотеке до 15% от взноса, что может повышать риски для банков. Ипотека уже перешла в онлайн-формат, прогресс налицо, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Цифровизация банковских кредитов для населения набрала невиданную высоту. Это важный прорыв в период пандемии. Сегодня на российском рынке ипотеки долю около 70% занимают Сбербанк и ВТБ.

Однако потихоньку два крупнейших государственных банка будут терять свою долю: по итогам прошлого года уже понятно, что те же ДОМ. РФ, Банк «Открытие», «Альфа Банк», «Промсвязьбанк» и многие другие.

Цифровые технологии и решения очень способствовали бурному развитию ипотечного кредитования по итогам 2020 года. Но планируемая отмена льгот в наступившем году приведет к снижению сделок.

В 2020 году в России падали все макроэкономические показатели, однако финансовые и инвестиционные продукты банков резко пошли в гору, они по-настоящему процветали.

В целом потребительское поведение у российских граждан в 2020 году было слабым, потребление упало почти на 9%. Но государство поддержало строительный сектор и поэтому ипотечные кредиты так подросли, банковское кредитование в целом набирало обороты.

Льготное кредитование под 8% — это относительно комфортные условия, но тоже не самые выгодные. При ключевой ставке 4,25% ипотечное кредитование — очень маржинальный для банков бизнеса, они просто жируют и наживаются на буме.

Льготная программа поддержала рынок жилья, продажи квартир по итогам прошлого года могли подрасти на 15%-17%, особенно в крупных населённых регионах страны. Но было построено 75 млн квадратных метров вместо 120 млн квадратных метров, как это было в прошлые годы.

Налицо разгон цен на первичном рынке, они стали неподъемными. Бороться с ценами можно только путем увеличения предложения на рынке о ограничение аппетита банковского сектора», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в январе 2021 года выдали гражданам рекордное количество ипотечных кредитов — около 96 тысяч на сумму 265 млрд рублей.

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