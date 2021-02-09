Москва, , 12:13 — REGNUM Идея использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги сама по себе хорошая, так как те матери, кто отправили деньги на будущие пенсии (мало ли, ипотеки у них нет, а платить за образование придётся нескоро), смогут получать хоть какой-то процент на свои накопления. Об этом своем телеграмм канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Но приоритет, конечно, за ОФЗ. На первом месте интересы бюджета, как и всегда в нашей стране», — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в правительстве России прорабатывается идея размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты (такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками), известили в РБК.