Москва, , 11:54 — REGNUM Российские банки в январе 2021 года выдали гражданам рекордное количество ипотечных кредитов — около 96 тысяч на сумму 265 млрд рублей, приводит данные ДОМ. РФ и Frank RG.

Руководитель аналитического центра госкомпании ДОМ. РФ Михаил Гольдберг отметил, что это рекордный результат для января за все время наблюдений — больше, чем год назад на 23% в количественном выражении и на 40% — в денежном.

По мнению Гольдберга, главный фактор — низкие ставки по ипотеке. Сейчас в России они составляют 7,85−8,05%, что это примерно на 1% ниже, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ, в России в 2020 году было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем в 2019 году.

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