Москва, , 11:39 — REGNUM В Республике Коми планируется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Об этом речь шла на рабочей встрече в Минпромторге России министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и главы Коми Владимира Уйбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Руководитель субъекта РФ подчеркнул, что лесоперерабатывающая отрасль является одним из ключевых секторов и драйверов развития экономики Республики Коми. При этом задача республиканского правительства — обеспечить уже в ближайшей перспективе благоприятные условия для создания на территории региона новых деревообрабатывающих производств с максимальным уровнем переработки сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Для этого мы намерены создать на территории Республики Коми особую экономическую зону промышленно-производственного типа», — пояснил Уйба, выразив надежду, что при поддержке Минпромторга России и активном участии лесных предприятий республики эта задача будет непременно решена.

В свою очередь Денис Мантуров подчеркнул, что важность проекта создания ОЭЗ на территории Коми «для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности региона». Министр также добавил, что Минпромторг России концептуально поддерживает этот проект.

Мантуров пообещал, что его ведомство в возможно короткие сроки «обеспечит согласование заявки на создание ОЭЗ в Республике Коми, а также рассмотрение заявки на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального парка или промышленного технопарка».