Магас, , 11:30 — REGNUM Коммунальщики Ингушетии в январе 2021 года не заплатили поставщику электроэнергии ни копейки. Общий долг предприятий ЖКХ перед компаний «Россети Северный Кавказ» на 1 февраля превысил 1,35 млрд рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе энергокомпании.

«Предприятия ЖКХ Республики Ингушетия, традиционно находящиеся в «красной зоне», установили новый антирекорд по уровню расчетов за энергоресурс — 0%, увеличив существующую задолженность до 1,35 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Общий долг жилищно-коммунальных предприятий всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа за поставленную электроэнергию достиг 13,6 млрд рублей, отметили в компании.

Напомним, на 31 января 2020 года долг Ингушетии за электроэнергию составлял 3,9 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей задолжало население.