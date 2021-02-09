Москва, , 11:07 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

ФАС проводит комплексное расследование на рынках стальной продукции в связи с ростом цен на металл в РФ с конца 2020 года. Ведомство обращает внимание на то, что мировые цены на сталь и сырье находятся на рекордном за последние годы уровне «во многом из-за оживления мирового спроса на металлопродукцию» после снятия ограничений по коронавирусу летом 2020 года.

«При этом в январе 2021 года наблюдалось некоторое замедление роста цен на металлопродукцию, в том числе на арматуру, по сравнению с декабрем 2020 года, как в сегменте первичных крупнооптовых продаж, так и в сегменте металлотрейдинга. По ряду товарных позиций и регионов наблюдается небольшое снижение цен», — говорится в сообщении ФАС.

В январе 2021 года комитет Госдумы по экономполитике направил в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос в связи с резким ростом цен на металл в России. Законодатели интересовались мерами по снижению цен на металл, — а они выросли на 40−70% за три месяца.

В Минфине попытались объяснить рост ситуацией на бирже и ослаблением курса рубля, в результате чего нашим «металло-олигархам» выгоднее продавать свою продукцию на внешнем рынке.

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