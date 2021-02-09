Саратов, , 11:10 — REGNUM В Саратовской области в рамках реализации программы капремонта жилых домов запланировали в 2021 году осуществить работы в 244 многоквартирных домах. Об этом заявила руководитель фонда капремонта жилья Вера Прохорова.

По итогам прошлого года приняты работы на 776 многоквартирных домах, что больше чем в 2019 году на 61,3%. Среди отремонтированных объектов не только запланированные в 2020 году, но и перешедшие с прошлых лет.

В капремонте домов принимают участиве более 160 подрядчиков, эффективность аукционов возросла на 49%. С начала текущего года фондом осуществлена приемка работ на 23 домах, заключено 47 договоров, объявлено 170 электронных аукционов, добавила Прохорова.

Губернатор Валерий Радаев поручил отчитаться перед жителями о выполнении программы капремонта и постоянно находиться в контакте с ними, а также объяснить поставленные задачи на ближайшее будущее.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2020 года в многоквартирном доме №58 первого микрорайона города Пугачёва Саратовской области во время дождя затопило 13 квартир. Причиной затопления послужило некачественное выполнение работ ГУП СО «Облводоресурс» по капремонту крыши многоквартирного дома.

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