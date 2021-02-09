Симферополь, , 11:00 — REGNUM Арбитраж Крыма удовлетворил иск ПАО «Российский национальный коммерческий банк» к министерству топлива и энергетики Крыма. С ответчика было взыскано более 16,3 млн рублей. Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела 8 февраля 2021 года появилась запись о принятом судьёй Можаровой судебном акте — «иск удовлетворить полностью». Детали вердикта пока не сообщаются.

Исковое заявление от банка, созданного в январе 1991 года в Москве, поступило в суд ещё в конце октября 2020 года. Сумма исковых требований составила 16 368 744,99 рубля. Третьими лицами в спор пригласили управление федерального казначейства по региону и временного управляющего АО «Крымгазстрой».