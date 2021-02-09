Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии в январе на фоне сокращения собственных доходов полностью погашены рыночные долговые обязательства. На 1 февраля размер государственного долга сократился почти до 8,4 млрд рублей. Это следует из доклада первого заместителя министра финансов Чувашии Ольги Метелевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Долговые обязательства Чувашии. Данные минфина республики Cap.ru

Согласно оперативным данным минфина, на 1 февраля объём государственного долга республики составил 8,3957 млрд рублей. Это на 502,1 млн рублей меньше, чем было месяцем ранее.

«1 января мы погасили рыночные обязательства в районе 500 млн рублей», — проинформировала на совещании в правительстве Ольга Метелева.

Государственный долг составляет 27,2% к собственным доходам. В настоящее время в структуре госдолга 99,4% (8,346 млрд рублей) приходится на бюджетные кредиты, 0,6% — государственные гарантии республики.

По данным министерства финансов, на 1 января 2020 года государственный долг Чувашии составлял 10,35 млрд рублей (33,8% к собственным доходам), на 1 января 2019 года — 12,9 млрд рублей (43,4% к собственным доходам), на 1 января 2018 года — 14,12 млрд рублей (52,9% к собственным доходам).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 6,501 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 2,038 млрд рублей, что на 10,4% меньше уровня января 2020 года. Израсходовано 2,718 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в размере 3,783 млрд рублей.

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