Москва, , 10:46 — REGNUM В условиях кризиса, вызванного пандемией, российские банки стали занимать более консервативную позицию в отношении заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко, комментируя информацию о всплеске интереса граждан и банков к кредитным историям.

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«В условиях кризиса, вызванного пандемией, банки стали занимать более консервативную позицию в отношении заемщиков. Это и понятно, так как в благоприятные времена растущего рынка банки обычно допускают некоторые послабления в отношении оценки кредитоспособности клиентов. Растущий рынок, как правило, сдерживает рост плохих долгов, делая их вполне управляемыми, — сказал Пушко. — Другое дело — кризисная ситуация. Многие потенциальные заемщики потеряли работу или стали получать меньшую заработную плату».

Отсюда, как пояснил Пушко, и реакция банков, которые в трудные времена стали очень внимательно оценивать кредитоспособность обращающихся к ним потенциальных клиентов.

«Одним из источников информации о наличии у потенциального клиента непогашенных кредитов в других банках и есть информация кредитных бюро. Банки активно пользуются этим ресурсом всегда, а во времена нестабильности еще более активно, — добавил эксперт. — Клиенты действуют по той же схеме: в период роста число обращений за информацией в кредитные бюро падает — и так дадут, а в кризисные времена потенциальный заемщик вынужден вспомнить все свои долги, и если уровень закредитованности высок, за кредитом в банк лучше не обращаться. Откажут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что в РФ в 2020 году выросло количество запросов граждан о кредитных историях, — это рост спроса на потребительское кредитование.

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