Москва, , 10:43 — REGNUM Постепенная общемировая вакцинация от коронавируса, рост барреля нефти до $61, ожидание стимулов из США — это основные факторы, которые влияют на рост рубля относительно доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«На открытии торгов на Мосбирже 9 февраля рубль поднимался выше 74 рублей за доллар, и в течение дня, вероятнее всего, будет торговаться недалеко от этого значения.

Также на рост рубля к доллару и евро, курс которого постепенно закрепляется ниже 90 рублей, влияет постепенное снижение вероятности введения масштабных санкций против России из-за известных событий конца января, а также поддержки «Северного потока — 2». На этом фоне на многомесячные минимумы вышла доходность ОФЗ.

При этом нужно понимать, что при такой стоимости барреля нефти в 2020 году рубль находился на уровне $62, поэтому потенциал роста еще есть, но пока многое будет зависеть от вакцинации, стимулов и санкций.

К тому же при сокращении добычи нефти невысокий рубль выгоден бюджету, о чём говорит сокращение покупки доллара ЦБ РФ в три раза относительно прошлой недели.

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