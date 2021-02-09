Москва, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все мероприятия новой программы развития Крыма должны исполняться в срок.

«Необходимо привести инфраструктуру в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что жители Крыма не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны.

«Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит, все мероприятия должны исполняться в срок», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года в Крыму обострилась ситуация с пресной водой — из-за маловодья и засухи резко сократились запасы в водохранилищах. На решение проблемы с водой в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 50 млрд рублей.

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