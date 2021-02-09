Москва, , 10:34 — REGNUM Безусловно, будущее за «цифрой» и банки, к слову сказать, одни из первых почувствовали эту тенденцию и начали перебираться в онлайн. Однако, настоящий диджитал ренессанс случился только в последний год, когда пандемия окончательно расставила все по местам: либо ты онлайн, либо ты теряешь прибыль, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.

«Локдаун и «удаленка» приучила пользователей потреблять онлайн даже сложные финансовые продукты — страховки, кредиты, брокерские услуги. Последние, кстати, показывают самый активный рост: за 2020 год армия частных инвесторов пополнилась на 4 млн человек.

Несомненно, большая заслуга — невыгодность классических вкладов, но упрощенный доступ и возможность проводить все онлайн, это всё также сыграло банкам на руку. Однако еще велика прослойка пожилых пользователей, которым привычнее в случае необходимости прийти в классическое отделение банка.

И даже среди молодежи таких много из-за возросшего недоверия к банковскому сектору, вызванного волной телефонного мошенничества. К тому же, в отделении намного проще «допродать» дополнительные услуги или продукты, поэтому закрытие последнего офлайн-офиса банка мы увидим не скоро.

Хотя ситуация в России во многом опережает общемировую картину, за счет «молодости» института банкинга — сектор по сути появился, и начал развитие уже в эпоху интернета, так что самые прогрессивные идеи, на которые западные мастодонты сектора реагировали с запозданием, здесь быстро интегрировались и приживались.

Так, консалтинговая компания Deloitte Digital уже включила Россию в пятерку лидеров по цифровизации банковского сектора среди 38 стран региона EMEA. В том числе поэтому тенденция на сокращение отделений у классических банков уже в самом разгаре.

И в будущем число офисов продолжит сокращаться, что позволит сократить операционные расходы на содержание офисов и персонал. Но такие услуги, как ипотека/крупные потребкредиты клиентам хочется совершать в отделении, так как это надежнее, несмотря на то, что их уже можно оказывать дистанционно с помощью разъездных представителей банка

Также автокредиты сотрудники банков продолжат оформлять на местах, в автосалонах, также многие банки продолжат гнать в офисы клиентов за получением любого первичного банковского продукта — даже дебетовой карточки, или в случае необходимости обновить паспортные данные, так как не все научились удаленной идентификации клиентов и даже в пандемию не успели выстроить необходимые для этого процессы.

У мелких и средних игроков зачастую не хватает средств для таких трансформаций, а «великаны» иногда уступают в скорости принятие решений. Хотя хорошие примеры цифровой трансформации есть и у первых и у вторых, около 60% банков все еще не способны оказывать услуги онлайн в полном объеме.

Секрет отсутствия глубокого проникновения «удалёнки» — в сложности удаленной идентификации клиентов. Кто-то для этого инвестирует в биометрические системы, а кто-то вкладывает в развитие сети представителей-курьеров. И первое и второе может выйти банкам в копейку, от этого и такие цифры.

Онлайн же по сути стал приоритетным каналом продаж — лид из интернета может стоить намного дешевле, чем из телевизора или билборда, но, когда после успешного «окучивания» будущего клиента в интернете вам приходится для закрытия сделки гнать его в отделение, логично, что происходит ощутимая потеря в конверсии. А идти на это, особенно в условиях высокой конкуренции, когда условия от банка к банку примерно сравнялись, игроки рынка не готовы.

Хотя формально система уже работает и одобрена регулятором с 2018 года, широкого распространения она до сих пор не нашла. И на это есть определенные причины — пользователи банально не доверяют банкам и настроены в большинстве своем скептически из-за участившихся скандалов с утечками персональных данных. А чтобы переломить отношение общественности не хватает широкой информационной кампании.

На стороне банков при этом тоже не все идеально — при открытии счета в банке удаленно часто возникают ошибки, операционисты не знают, как их решить оперативно, в отделах финансового мониторинга банков также боятся открывать счета удаленно, так как ответственность за каждого клиента в случае нарушений лежит на них, а опираться просто на цифру при скоринге, не видя при этом фотографий клиента и его паспорта, не хотят.

Получается замкнутый круг, разорвать который могли бы представители-курьеры, но инвестировать в собственные отделы доставки готовы не все.

то дальше? Понятно, что рано или поздно, прибыльными останутся те, кто будет получать с клиента больше, чем потратит на его привлечение — сейчас это крупные банки, у которых достаточно ресурсов для разработки и трансформации и игроки поменьше, которые изначально ставят на цифровизацию, экономя на остальном.

А также те, кто отвечает запросам экономически-активной аудитории — человека от 22 до 37, который не любит звонки, не любит очереди и привык получать доступ к услугам через приложение на смартфоне», — высказал своё мнение эксперт.

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