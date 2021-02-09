Иркутск, , 10:32 — REGNUM В Иркутской области при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) с ЕНВД (Единого налога на вмененный доход) нагрузка на бизнес выросла в 7−10 раз, а патент подорожал примерно в 15 раз. В такой ситуации, как сообщает baikal.mk.ru, бизнесмены стали перерегистрировать свой бизнес в Забайкалье и Бурятии.

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«У нас появились миграционные офшоры, это Бурятия и Забайкалье. Они ввели льготы на два года, там минимальные ставки ОСНщиков для тех, кто переедет к ним. У меня четыре крупных ИП, с оборотами под 100 миллионов, которые реально переезжают в Забайкальский край.

Мы прикинули: по ним после регистрации в Забайкальском крае экономия в год составит 5 миллионов. Бюджет Иркутской области потеряет своих налогоплательщиков», — пояснила бухгалтер Оксана Владимировна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья предусмотрели для предпринимателей, открывших новый бизнес, нулевые ставки по налогам. Теперь льготы касаются 85 видов деятельности.