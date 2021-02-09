Пекин, 9 февраля 2021, 10:33 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Китае выросли в январе 2021 года на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).
Так, в прошлом месяце в Китае было продано 2,18 млн автомобилей. Отмечается, что рост спроса на машины в Китае был вызван возвращением рабочих-мигрантов в сельские районы страны. Также выросли продажи премиальных автомобилей в Китае и Шанхае.
По данным CPCA, в Китае выросли продажи автомобилей класса люкс в январе на 44% в годовом сравнении.
Наибольшей популярностью в Китае пользуются машины компаний: FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и SAIC General Motors Corporation Limited.
Ранее стало известно, что продажи автомобилей в Японии выросли в январе 2021 года на 8% по сравнению с январем 2020 года.
Читайте также: Экспорт автомобилей китайской фирмы Geely взлетел на 343%