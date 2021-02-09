Москва, , 10:25 — REGNUM Основной причиной роста цен на оптовом рынке электроэнергии стало увеличение цены на мощность на фоне падения электропотребления в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

«Цена на мощность генерирующих компаний отражает постоянные затраты производителей. С учетом новых вводов атомных электростанций, а также за счет финансирования посредством рынка мощности отдельных нерыночных направлений, цена электрической энергии совокупно выросла, — сказал Сасим. — [Оптовые цены] могут и дальше расти, если полезный отпуск продолжит свое снижение. Однако, исходя из прогнозов правительства по восстановлению экономики, снижение цены также вполне возможно».

Как подчеркнул Сасим, принципы функционирования оптового рынка электроэнергии РФ нуждается в системных корректировках, направленных, прежде всего, на повышение уровня конкуренции.

«Это предполагает в итоге снижение уровня государственного влияния на производителей и развитие рыночных инструментов. Попытки регулировать цены «вручную» административными методами, скорее всего, приведут к негативным последствиям в среднесрочной перспективе», — сказал Сасим.

Кроме того, он отметил, что граждане защищены от роста цен оптового рынка, поскольку поставка электрической энергии населению осуществляется по регулируемым тарифам, уровень которых ниже рыночного.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Николай Пальченко заявил, что в России, несмотря на расчленение РАО «ЕЭС», так и не появился конкурентный рынок электроэнергии.

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