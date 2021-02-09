Москва, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству природных ресурсов и экологии подготовить предложения по разрешению рыбоводства на участках лесов, которые относятся к водоохранным.

«Представить … предложения о внесении изменений в законодательство РФ в части разрешения ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в лесах, расположенных в водоохранных зонах», — говорится в перечне поручений по итогам поездки Мишустина в Карелию.

Поручение дано Минприроды, срок — до 24 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин поручил федеральным ведомствам подготовить предложения по использованию на водоёмах плавучих домов. Подготовкой займутся сразу несколько ведомств, в том числе Минприроды, Минстрой, МЧС России, а также Росприроднадзор и Росреестр.