Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Курс криптовалюты биткоин во время торговой сессии увеличивался на 3,7%, в пике достигая $48,168 тыс. Это следует 9 февраля из данных торгов на площадке CoinDesk.

При этом курс биткоина начал расти после появившихся сообщений о том, что компания Tesla объявила о покупке данной криптовалюты на $1,5 млрд и за последние 24 часа она выросла на 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость криптовалюты биткоин во время торговой сессии 9 февраля — «дня рекордов» — преодолела уровень $47 тысяч, установив новый, уже третий исторический максимум.