Ярославль, , 10:16 — REGNUM Мэрия города Ярославля издала постановление, изменяющее стоимость минимального набора похоронных услуг — так называемого гарантированного перечня. Он подорожал на 300 рублей — до 6 424 рублей 98 копеек.

Кладбище

Ранее городские власти повышали стоимость похоронного набора ежегодно в феврале примерно на ту же сумму. Так в 2020 году он стоил 6124 рубля, в 2019 — 5946, в 2018 — 5701.

По гарантированному перечню хоронит муниципальная служба по вопросам похоронного дела. Такой тариф применяется в случае, когда у умершего нет родственников или когда родственники ограничены в средствах. Постановление о росте платы подписала заместитель мэра по социальной политике Елена Новик.

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