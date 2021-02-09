Пенза, , 10:44 — REGNUM В Пензенской области в текущем году на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено свыше 1,6 млрд рублей, из которых 315 млн рублей — федеральные средства.

В рамках нацпроекта в нормативное транспортно — эксплуатационное состояние планируется привести более 60 км автодорог Пензенской агломерации. В областном центре — Пензе запланированы дорожные работы на 77 объектах общей протяженностью 60,8 км. В городе Заречный наметили провести ремонт трех объектов протяженность более 2 км. В селе Засечное намерены полностью отремонтировать покрытие проезжей части по улице Тихая.

По всем объектам ремонта заключены контракты, что позволит подрядным организациям с наступлением соответствующих условий для работы приступить к выполнению взятых на себя обязательств.

В настоящее время продолжаются дорожные работы по реконструкции улицы 40 лет Октября (2 и 3 этапы) и реконструкции Бакунинского моста в Пензе.

ИА REGNUM напоминает, по программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2020 году реализовали 502 проекта по благоустройству на сумму в 203,1 млн рублей федеральных средств и 17,7 млн рублей из регионального бюджета.

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