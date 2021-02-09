Москва, , 10:11 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ в 2020 году выросло количество запросов граждан о кредитных историях — это рост спроса на потребительское кредитование. Об этом 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«В 2020 году правительством предприняты достаточно серьезные действия по стимулированию, например, ипотечного кредитования. Желая получить кредит, люди, естественно, уточняли свои кредитные истории, — сказал Твердохлеб. — Потребительское кредитование (и ипотечное в частности) предполагают достаточно тщательный анализ потенциальных заемщиков. С учетом общей непростой экономической ситуации банки становятся еще более требовательны к качеству заемщиков, уделяют больше внимания минимизации рисков по подобного рода операциям. Для этого они обращаются в бюро кредитных историй и получают информацию по потенциальному заемщику».

Оба процесса, как пояснил Твердохлеб, соответствуют общей ситуации, наблюдаемой на рынке потребительского кредитования, а также говорят о важности формирования кредитных историй и возможности апеллировать к информационной базе для оценки рисков, которые могут возникать при кредитовании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что граждане РФ в 2020 году стали чаще интересоваться состоянием своей кредитной истории, может быть связана с действиями разного рода мошенников.

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