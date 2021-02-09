Москва, , 10:02 — REGNUM В большинстве случаев российские строительные компании стараются не повышать производительность труда своих работников и предпочитают экономить на трудовых ресурсах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Так он прокомментировал высказывание главы московского департамента строительства Рафика Загрутдинова о нехватке рабочих рук на столичных строительных площадках.

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«Пандемия и отток трудовых мигрантов — эти вещи связаны напрямую. Ограничительные меры в период пандемии значительно снизили количество трудовых мигрантов, которые задействованы в строительстве, ЖКХ и некоторых других сферах. Труд местных наемных работников предполагает более высокую оплату и значительные социальные обязательства, на что многие предприниматели и компании не согласны, — сказал Щербаков. — Как правильно отметил господин Загрутдинов, возникшая ситуация должна простимулировать предпринимателей повысить производительность труда. Хотя этот процесс длительный и нелегкий и подразумевает множество взаимосвязанных изменений».

Как подчеркнул Щербаков, этот тренд долгосрочный, так как в большинстве случаев компании стараются не повышать производительность труда и экономить на трудовых ресурсах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что дороговизна жизни в крупных городах РФ и низкие заработные платы привели к тому, что российский стройкомплекс стал проигрывать конкурентную борьбу за иностранную рабочую силу.

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