Москва, , 10:01 — REGNUM В России и Белоруссии официально стартовала международная программа SDG Ambition.

Это шестимесячный обучающий акселератор для компаний, которые откликнулись на призыв ООН о необходимости более заметного и быстрого прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Он был запущен Глобальным договором (ГД) ООН при поддержке участника платформы в статусе LEAD — Группы «ФосАгро».

Программа сфокусирована на эффективности корпоративных действий с учетом локальных перспектив в глобальном контексте ЦУР и подразумевает серию вебинаров, лекций, локальных экспертных сессий, работу на онлайн-платформе SDG Ambition, публичные мероприятия и дискуссии. В фокусе программы также специальные исследования, публикации и гайды, предлагаемые ГД ООН как рекомендации, и SDG business benchmarks — наборы измеримых критериев и стандартов, разработанных с учетом современных требований к отчетности.

На пресс-брифинге, посвященному старту SDG Ambition, исполнительный директор национальной сети ГД ООН в России Марина Вашукова отметила, что участие в программе позволит компаниям проанализировать большой объем методического и аналитического материала об особенностях работы в контексте ЦУР.

«На такого рода поддержку, консультации и возможности для повышения компетенций мы наблюдаем все возрастающий спрос среди бизнеса, — говорит Вашукова. — Сегодня недостаточно просто поддерживать повестку, сегодня время овладения конкретными инструментами, моделями, стандартами и широким знаниями в области устойчивого развития».

На глобальном уровне программа SDG Ambition была анонсирована Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. К началу 2021 года к участию было отобрано 600 компаний из 32 стран, сейчас на базе национальных сетей ГД запускается более 20 образовательный треков. Российская национальная сеть ГД ООН вступила в программу совместно с сетью в Белоруссии, трек объединяет 29 участников из нашей страны и 11 из Белоруссии.

«Мы искренне рады выступать партнером регионального трека SDG Ambition и поддержать национальные сети Глобального договора в реализации чрезвычайно актуальной инициативы для нашего бизнеса, — отметил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко. — Уверен, что международный опыт послужит отличным примером для отечественных компаний в части повышения эффективности работы в области ESG».

Замдиректора ФосАгро рассказал, что компания стремится быть примером внимания российского бизнеса к Повестке-2030.

«Достижение ЦУР обозначено в качестве приоритета долгосрочной стратегии развития компании. Признавая важность всех 17 ЦУР, ФосАгро содействует реализации 11 из них. В декабре одно из самых авторитетных исследований показателей климатической ответственности бизнеса CDP повысило рейтинг ФосАгро с «C» до «B-». Влиятельное международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов в области ESG также существенно повысило оценку компании — с 43,8 до 26,9 баллов, что вывело ФосАгро в ТОП-3 рейтинга предприятий мировой агрохимии», — сказал Александр Шарабайко.

Он добавил, что ФосАгро активно участвует в создании «Зеленого стандарта» отечественной сельхозпродукции. В его поддержку компания инициировала учреждение независимой ассоциации производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками «Зеленый клуб».

На брифинге начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН Департамента международных организаций МИД РФ Тарас Пронин заметил, что государственный сектор призывает бизнес-сообщества присоединяться к инициативе.

«ГД ООН является одной из флагманских инициатив ООН, призванных мобилизовать бизнес для коллективных усилий в интересах достижения ЦУР, — заявил Пронин. — И роль программы SDG Ambition сейчас, в период пандемии и ее последствий, особенно важна. Весьма отрадно, что программа запускается совместно для России и Белоруссии — взаимодействие бизнесов двух стран в рамках Глобального договора имеет важнейшее значение для достижения ЦУР».

Руководитель департамента многостороннего экономического развития и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стапран заявила о готовности обмениваться опытом в рамках программы SDG Ambition и составлять пул лучших практик.

«Мы всегда стараемся подчеркивать, что повестка устойчивого развития — это новые возможности и новые ниши. Подсветить, подчеркнуть, а также найти и научить — это, на мой взгляд, благая миссия, за которую отдельное спасибо организаторам и партнерам программы. Со своей стороны, мы всегда готовы к сотрудничеству и партнерству», — заявила Наталья Стапран.

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