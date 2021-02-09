9 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Инвестор, владелец агентства недвижимости “ТрендХаус” рассказала, стоит ли брать ипотеку и что будет с рынком недвижимости в ближайшее время.

Ксения Аверс, , 10:52 — REGNUM Начиная с января 2021 года рынок недвижимости в России начал заметно стабилизироваться: цены по-прежнему растут, но уже не так быстро и бесконтрольно, как это было на всём протяжении 2020 года.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом спрос на недвижимость остался на таком же стабильно высоком уровне, хотя и обусловлен уже иными факторами. В 2020 году катализатором спроса был кризис и девальвация рубля. Люди боялись потерять (или обесценить) свои накопления, поэтому массово инвестировали их в объекты недвижимости. В 2021 году спрос обусловлен увеличением объемов ипотечного кредитования.

По моим прогнозам, пока действует льготная ипотека под 6,5%, которая доступна для всех категорий граждан, спрос на недвижимость будет и далее держаться на достаточно высоком уровне. Программа льготного кредитования действует до 1 июля 2021 года, однако с большой долей вероятности она будет продлена. Это в свою очередь может стать драйвером развития рынка недвижимости в России во второй половине 2021 года.

Одной из причин такого решения (пролонгирования льготной ипотеки) может стать рекордное количество возведенных квадратных метров, которые застройщики во чтобы то ни стало попытаются реализовать. Помимо сданных в эксплуатацию домов, еще сотни, если не тысячи, объектов находятся в процесс строительства. И их тоже нужно все продать.

Строительство дома Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Поэтому, по моим оценкам, в ближайшие 2−3 года будет наблюдаться достаточно высокий рост продаж. В том числе и за счет ипотечного кредитования.

Но, опять же, стоит отметить, что рост продаж будет продолжаться только при условии стабильной ситуации на глобальном рынке. Потому что российский рынок недвижимости сильно подвержен влиянию внешних факторов, таких как:

общемировая экономическая обстановка

ситуация с пандемией

политические события на международной арене

введение новых санкций

падение фондового рынка

изменение курсов валют

Всё это может влиять на размер ключевой ставки и, как следствие, на размер ставок по ипотеке.

Но на сегодняшний день прогнозы весьма оптимистичные. И если вы планируете приобрести собственное жилье в ипотеку, то сделать это лучше всего именно сейчас. На это есть несколько объективных причин:

1. Широкий выбор объектов недвижимости. Застройщики активно продают объекты, которые возводили в течение последних 2−3 лет. Сейчас количество новых строек намного меньше, следовательно, со временем выбор для покупателей тоже будет уменьшаться.

2. Низкая ипотечная ставка и возможность попасть в программу льготного кредитования.

В отделении банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

3. Высокий процент положительных решений банков по ипотеке. В перспективе ситуация может измениться. Государство и Центробанк снижает уровень финансирования частных банков, поэтому они будут более пристально рассматривать каждую ситуацию перед принятием решения о выдаче ипотечного кредита.

4. Выгодная инвестиция. Цены на недвижимость всегда растут. И если смотреть на долгосрочную перспективу (на 5−6 лет вперед), то это может стать рациональным вложением средств.

Как снизить риски при покупке жилья в ипотеку?

Во-первых, в ипотеку выгодно приобретать тем гражданам, кто не имеет собственного жилья и вынужден проживать на съемном. Однако в этом случае сумма платежа по ипотеке не должна превышать размер платы за арендованное жилье. В этом случае плата будет уже не за чужое имущество, а за свое.

Во-вторых, нужно оценить, как долго вы будете проживать в этом месте (районе, городе), нет ли в планах переезда или продажи жилья. Потому что в среднесрочной перспективе цены на недвижимость могут просесть (из-за той же ключевой ставки или кризиса). Стабильный рост цен, как я уже упоминала выше, возможен только в долгосрочной перспективе.

Продажа новостроек (c) ИА REGNUM

В-третьих, необходимо проанализировать стабильность и размер своих доходов. Не угрожает ли ничего вашему заработку? Насколько стабильная у вас работа? Так, например, если значительная часть вашей зарплаты состоит из плавающей премии, то это уже автоматически переносит вас в зону риска.

В четвертых, стоит прислушиваться к рекомендациям банка и не завышать свои реальные доходы. В идеале, кредитная нагрузка не должна превышать 50% вашего дохода на семью. Ведь если случится микрокризис, то можно потерять не только жилье, но и средства, которые уже были вложены в ипотеку.