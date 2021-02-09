Иркутск, , 09:40 — REGNUM Главы Иркутской области и Бурятии в присутствии главы Ростуризма Зарины Догузовой подписали Протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале. Подробности сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

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"Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов — Бурятии и Иркутской области», — заявила Зарина Догузова.

По её словам, Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм как одну из ключевых отраслей экономики Байкала.

«Это и современное гостиничное предложение, и привлекательная городская среда, и круглогодичные обустроенные межрегиональные маршруты, а также связанные между собой логистически ключевые туристические аттракции — все это, безусловно, с учетом нагрузки на экосистемы, — отметила глава Ростуризма.

Первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев признался, что региональное правительство поставило перед собой амбициозные цели увеличить туристский поток в регион до 3,3 миллиона человек и создать более 29 тысяч рабочих мест. Доля туризма в валовом региональном продукте увеличится при этом до 1,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев отмечал, что пока граждане России сидели на карантине, связанном с мировой эпидемией коронавируса, так называемые пожиратели Байкала перешли в решающее наступление, резко ослабив режим его охраны.

Речь идёт о кардинально изменённом режиме центральной экологической зоны, который нанесет масштабный ущерб байкальской природе, но принесёт огромный куш большому турбизнесу: незаконные постройки на берегах «Священного моря» фактически узаконили.

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