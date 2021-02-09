Минск, , 09:36 — REGNUM На Белорусскую АЭС (БелАЭС) прибыли в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Об этом 9 февраля сообщается в Telegram-канале белорусского министерства энергетики.

Уточняется, что в составе экспертной группы девять человек, которые представляют Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Литву, Украину и Финляндию. Главой группы является глава Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Также указывается, что эксперты проработают на площадке БелАЭС с 9 по 10 февраля.

«Они посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что первый миллиард киловатт⋅часов электроэнергии был выработан первым энергоблоком БелАЭС.