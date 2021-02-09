Курган, , 09:23 — REGNUM Из Кургана в Москву самолёты авиакомпании «ЮТэйр» прекращают полёты до апреля. Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» Павел Латышов © ИА Красная Весна

Причины отмены рейсов в авиакомпании «ЮТэйр» не называют.

Тем временем авиакомпания «Победа», наоборот, увеличивает число рейсов из Кургана в Москву, и со 2 мая они станут, согласно опубликованному расписанию, ежедневными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания S7 с мая запускает прямые рейсы из аэропорта Кургана в Сочи и Симферополь.

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