Чита, , 09:21 — REGNUM Злоумышленникам по подложным документам удалось вывезти в Китай контрабанду пиломатериалов хвойных пород объемом более 2,3 тыс. кубометров, ущерб составил 11,8 млн рублей. Подробности сообщает Читинская таможня.

Её сотрудники выяснили, что противоправные действия совершались с 2019 по 2020 год при помощи граждан Китая через фирму, зарегистрированную на подставное лицо. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, несмотря на предпринимаемые меры, активизировались «чёрные лесорубы». В ноябре 2020 года отмечалось, что 26 случаев незаконной рубки лесов нанесли лесному фонду более 23 миллионов рублей ущерба.

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