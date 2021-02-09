Чита, , 09:03 — REGNUM По итогам 2020 г. бюджет Забайкальского края недополучил в установленные сроки 1,2 миллиарда рублей налогов. Об этом сообщила региональный министр финансов Вера Антропова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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Вместе с тем, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, оказанным забайкальским налогоплательщикам в связи с распространением пандемии, объём не уплаченных в установленный срок налогов в бюджет Забайкалья на начало 2021 года удалось снизить.

«Нам удалось снизить объём недоимки по сравнению с прошлым годом на 277 миллионов рублей», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Забайкалья на 2021 г. запланированы в объёме 84 миллиардов рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

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