Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM В Бурятии по итогам 11 месяцев 2020 года номинальная среднемесячная зарплата работников организаций, за исключением предприятий малого бизнеса, составила 40,5 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра выросла на 6,7%.

Наиболее высокая зарплата в республике у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, которые получают в среднем 81,5 тыс. рублей. Самую низкую зарплату получают работники гостиниц и общепита — не более 20 тыс. рублей.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2020 года соответствовала 99,4% к уровню октября 2020 года и 97,1% к уровню ноября 2019 года», — добавили в службе статистики.

Всего в республике насчитывается более 210 тыс. работников, из которых 16,6% заняты в сфере образования. Ещё 13,7% работают в сфере здравоохранения и социальных услуг, 13,1% — в государственном управлении и на военной службе.

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