Салехард, , 08:52 — REGNUM На Ямале четырём подросткам, которые работали в летние каникулы, заплатили за труд после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что четверо школьников летом подрабатывали разнорабочими в ООО «Арктик медиа». Фирма не оформила с детьми трудовые отношения и на этом основании отказалась оплачивать их труд.

Прокурор Салехарда в отношении должностного и юридического лица возбудил административные дела за нарушение трудового законодательства. Кроме того, в суд были направлены исковые заявления о признании отношений ООО «Арктик медиа» с детьми трудовыми, о взыскании заработной платы, о компенсации за задержку выплаты окончательного расчёта и о перечислении обязательных налоговых и страховых платежей.

Суд согласился с прокуратурой. В пользу подростков взыскано 306 тыс. рублей, руководству ООО назначен штраф на общую сумму 226 тыс. рублей.