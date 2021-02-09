Сеул, , 08:47 — REGNUM Девять из десяти южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском промышленном комплексе, готовы вернуться туда в случае возобновления его работы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ).

Согласно результатам исследования, проведенного среди 111 предприятий, в промышленный комплекс готовы вернуться 91,9% компаний.

Среди трудностей, которые компаниям следует решить в случае возобновления работы комплекса, респонденты выделили: расходы на ремонт или замену оборудования, недостатки законодательной базы по гарантиям их деятельности.

Как считают специалисты, в случае возвращения в комплекс каждой компании потребуется около 2,46 млрд вон (~$2,2 млн) вложений.

Что касается перспектив возобновления работы Кэсонского промышленного комплекса, 45,9% респондентов считают, что данный вопрос будет решаться параллельно переговорам по северокорейской ядерной проблеме, а 40,5% респондентов считают, что решение по данному вопросу затянется в связи со сложностью проведения переговоров.

Напомним, что межкорейский промышленный комплекс в Кэсоне прекратил работу в феврале 2016 года после очередного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. В ответ власти КНДР заморозили собственность работавших там южнокорейских компаний.