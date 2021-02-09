Киев, , 08:36 — REGNUM За последний год тенденция к импорту сала на Украину выросла. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) страны.

По данным ведомства, в январе 2021 года импорт свинины вырос на 64% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 1,6 тыс. тонн.

Чаще всего сало завозят на Украину из Дании — 47%, Канады — 22%, Нидерландов — 15%, Польши — 12%, Испании — 3%.

Более половины всего импорта составляет замороженная свинина, растёт также экспорт охлаждённой и свежей свинины.

По мнению экспертов, рост импорта свинины на Украину связан с тем, что из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) упал экспорт мяса в Китай, кроме того европейская свинина достаточно дешёвая, а на Украине себестоимость производства свинины растёт.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) призвал предпринимателей не импортировать электронику из России, поскольку на ввезённых устройствах могут быть установлены «запрещённые» на Украине программы.

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