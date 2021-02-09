Пекин, , 08:31 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely Auto Group увеличил продажи автомобилей на 40% в годовом исчислении в январе, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Продажи автомобилей компании в прошлом месяце выросли на 1% относительно декабря прошлого года и достигли 156 326 единиц, заявил автопроизводитель. Среди проданных автомобилей было 4289 единиц, работающих на новых видах топлива.

Компания намерена увеличить продажи автомобилей в 2021 году по меньшей мере на 10% в годовом исчислении ил 1,53 млн единиц. В январе экспорт автомобилей Geely взлетел на 343% в годовом исчислении, достигнув отметки 10 031 автомобиль.