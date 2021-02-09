Москва, , 08:31 — REGNUM Рубль 8 февраля продолжил успешное наступление на доллар и евро, заявила корреспонденту заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

К закрытию торгов курс доллара США расчётами «завтра» упал на 36 коп. (-0,49%), до 74,28 руб., а курс евро потерял ещё 38 коп. (-0,43%), снизившись до 89,56 руб.

Цена на нефть Brent превысила $60 и приступила к уверенному штурму отметки $61 за баррель, что положительно повлияло на рубль.

А доллар продолжил слабеть по отношению к мировым резервным валютам: долларовый индекс DXY опять упал и продолжает снижаться сегодня.

Тем временем в Еврокомиссии объявили, что совместно с Европейским центробанком изучают возможности введения цифрового евро, что, видимо, заставило доллар отступить.

На российском рынке позитивный фон, кроме растущей нефти, сформировало ещё и подтверждение международным агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

Тем не менее угрозы для рубля сохраняются. Речь госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой содержались намёки на введение новых санкций против России, а также сохранение жёсткого курса администрации Трампа в отношении Китая могут помешать дальнейшему укреплению рубля, несмотря на рост цены нефти.

На сегодня, 9 февраля, курс доллара ожидается в диапазоне 74−75 руб., по курсу евро — 89−90 руб.

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