Оренбург, , 08:25 — REGNUM Оренбургским аграриям для проведения ярового сева 2021 года необходимо 302,3 тыс. тонн семян. На сегодняшний день обеспеченность семенами в целом по региону составляет 100%, или 303,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Светлинском районе и Ясненском городском округе недостаток семян к началу ярового сева будет восполнен за счет межхозяйственного обмена, приобретения за счет собственных средств или кредитов.

В лаборатории на проверку сортовых и посевных качеств представлено 177 тыс. тонн семян (58% от засыпанного объема). Согласно результатам, 24% семян относится к массовой репродукции. В связи с этим хозяйствам необходимо как можно активнее проводить сортосмену и сортообновление.

В 2020 году из федерального и областного бюджетов на поддержку элитного семеноводства выделялось 193 млн 704,8 тыс. рублей.

Добавим, в 2020 году Оренбургская область была обеспечена семенами яровых культур для проведения весенне-полевых работ на 98% (299 тыс. тонн).

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