Петрозаводск, , 08:13 — REGNUM Арбитраж Карелии признал обоснованным иск Центробанка России и начал процедуру ликвидации в отношении регионального банка, некогда по размеру активов занимавшего в РФ 308-е место. Решение в отношении банка «Онего» ещё может быть обжаловано. Сам вердикт в полном виде пока не обнародован, передаёт ИА REGNUM.

8 февраля 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Шалапаевой — «удовлетворить иск полностью». Ликвидатором для банка, который до приватизации был подконтролен региональным властям, выступит госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

На сайте АСВ уточняется, что вкладчикам уже выплачено 37,55% возмещения.

Напомним, крупные акционеры «Онеги» — Роман Фурсов с долей более 43% и бывший председатель правления Артём Мореходов — 9%.

Лицензии банк лишился 11 декабря 2020 года. Среди причин регулятор называл непрозрачные переводы средств нелегальным онлайн-казино, букмекерам и тотализаторам. Нашли в банке и сомнительные операции в виде вывода средств.

Напомним, в феврале 2021 года также была начата процедура ликвидации «Международного коммерческого банка», оставшегося без лицензии в ноябре 2020 года. Истцом в деле банка из топ-300 выступал ЦБ РФ.