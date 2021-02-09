Чита, , 08:12 — REGNUM Правительство Забайкальского края обнародовало данные о текущей ситуации с реализацией мероприятий по национальным проектам. Как сообщает первый заместитель главы региона Андрей Кефер, в плане-графике закупок не размещено около половины мероприятий, реализация которых запланирована в 2021 году. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Основная тревога касается национальных проектов. Несмотря на то, что мы достаточно плотно поработали, в том числе, на прошлой неделе, все равно в едином плане-графике не размещено почти 52% мероприятий», — пояснил чиновник.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал членов правительства не допускать просрочек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 11 национальных проектов, в рамках которых реализуются 34 региональных, в бюджете Забайкалья на 2021 год предусмотрено 13,7 млрд рублей. Увеличены ассигнования на реализацию национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Международная кооперация».

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